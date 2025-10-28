Skip to content »
r
y
f
t
Yachting World
Subscribe
Digital Edition
Find YW
Yachting World
Search for:
Search
Subscribe
Print Subscription
Digital Subscription
Yachts & Gear
Extraordinary boats
Gear reviews
Boat tests
Multihulls
Superyachts
J Class
Great Escapes
Sailing across the Atlantic
Expertise
Expert sailing techniques
Practical cruising
Essential yacht racing skills
Catamaran sailing
Bluewater sailing skills
Skip Novak’s storm sailing techniques
Special reports
Watersports
Paddleboarding
About us
Latest issue
Comment and opinion
Olympic sailing
Fastnet
November 2025
The November 2025 edition of Yachting World is out now.